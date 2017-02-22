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Суд РФ освободил политзаключенного Ильдара Дадина

22.02.2017 11:52
Дадин был осужден за якобы неоднократное нарушение порядка проведения акции. В ноябре 2016-го активист заявил, что в колонии его пытают
Суд РФ освободил политзаключенного Ильдара Дадина
Ильдар Дадин (фото - facebook.com/ildar.dadin)

Верховный суд России отменил приговор оппозиционному активисту Ильдару Дадину, осужденному за якобы неоднократное нарушение порядка проведения акции, и признал его право на реабилитацию. Об этом сообщает Медиазона.

По словам адвокатов, Дадина отпустят, когда администрация колонии получит постановление суда с печатью, однако закон не регулирует этот срок.

Супруга активиста Анастасия Зотова выразила надежду, что муж согласится покинуть Россию, поскольку она боится нового уголовного преследования в отношении него.

Ранее на заседании суда представитель обвинения попросил отменить приговор Дадину, освободить его из колонии, закрыть уголовное дело против активиста и признать его право на реабилитацию. Аналогичное ходатайство подали адвокаты оппозиционера.

В декабре 2015 года Басманный суд Москвы признал Дадина виновным в неоднократном нарушении порядка проведения акции и приговорил к трем годам колонии общего режима. Позже срок наказания снизили на полгода. Активиста этапировали в исправительную колонию в Карелии.

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В ноябре 2016 года Дадин сообщил о пытках в колонии, но Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело. Из карельской ИК Дадина перевели в колонию в Алтайском крае. 

10 февраля 2017 года Конституционный суд РФ признал возбуждение дела против оппозиционера незаконным.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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