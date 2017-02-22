КНДР требует отпустить задержанных по делу брата Ким Чен Ына
В посольстве Северной Кореи в Куала-Лумпуре считают, что полиция Малайзии "безосновательно" задержала трех человек, которых обвиняют в причастности к гибели брата Ким Чен Ына - Ким Чен Нама. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По мнению северокорейских дипломатов, задержание гражданки Индонезии, гражданки Вьетнама, а также гражданина Северной Кореи было "безосновательным", передает издание.
13 февраля старший брат Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура.
Ким Чен Нам являлся старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом нынешнему лидеру КНДР - Ким Чен Ыну, у них разные матери.
Он ранее считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако в 2001 году у него возник конфликт с отцом после неудачной попытки попасть в Японию по поддельному паспорту и он решил уехать из страны.
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