Абсурд из лент: в России будут учить детей штурмовать Рейхстаг

Министр обороны РФ отметил, что в парке можно будет провести целый день на подлодке и испытать на себе борьбу за живучесть

Минобороны страны-агрессора РФ возводит в парке Патриот в Кубинке макет Рейхстага. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

"Мы в парке Патриот строим Рейхстаг. Не в полном виде. Чтобы наши юнармейцы могли штурмовать конкретный объект", - сказал он.

Шойгу отметил, что в парке можно будет провести целый день на подлодке и испытать на себе борьбу за живучесть.

В Патриоте после утилизации будет размещен легкий корпус стратегической атомной подлодки Архангельск, которая входит в число крупнейших в мире субмарин типа Акула.

Парк Патриот - военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ.

25 января Шойгу заявил, что войска Южного военного округа необходимо укреплять в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и деятельностью международных террористических группировок на Северном Кавказе.

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