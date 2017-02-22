Женщинам-офицерам турецкой армии разрешили носить платки
В турецкой армии отменили запрет на ношение традиционных мусульманских головных уборов - хиджабов, никабов и бурок. Об этом сообщает ВВС.
Пока отмена запрета коснется только женщин-офицеров, служащих в генеральном штабе или штабах командования родами войск.
Женщинам-военнослужащим можно носить головной платок под фуражкой или беретом, однако нельзя закрывать лицо.
Отмена запрета на ношение мусульманских головных уборов - часть политической платформы правящей партии Справедливость и развитие, соучредителем которой выступил президент Реджеп Эрдоган.
В январе в Марокко запретили производство и реализацию бурки.
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