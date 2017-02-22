NASA готовится сообщить сенсационную новость сегодня вечером

Американское аэрокосмическое агентство сегодня намерено рассказать о новом открытии, данные засекречены до вечера

В среду, 22 февраля, Американское аэрокосмическое агентство (NASA) проведет пресс-конференцию, в ходе которой ученые объявят о новом открытии за пределами Солнечной системы. Об этом говорится на официальном сайте NASA.

Онлайн-трансляция конференции начнется в 20:00 по киевскому времени, тема выступления, указанная в заявлении - "Открытие за пределами нашей Солнечной системы".

На сайте агентства сообщается, что будут представлены новые данные об экзопланетах, подробности не уточняются.

Западные эксперты и ученые предположили, что сегодня речь пойдет, вероятно, об открытии семи новых экзопланет, которые могут быть найдены на орбите одиночной звезды TRAPPIST-1 - красного карлика в созвездии Водолея.

Вместе с тем, многие западные СМИ сообщают о вероятном открытии американскими учеными "внеземной жизни". Издание BuzzFeed пишет, что "есть люди, которые в курсе, что на пресс-конференции будет нечто важное".

На пресс-конференции будут присутствовать ученые и астрономы со всего мира.

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