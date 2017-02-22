В Германии ужесточили меры по депортации мигрантов

Gредлагается ввести также более жесткие наказания для лиц, которые предоставляют ложную информацию о себе

Правительство Германии одобрило гораздо более строгие правила выдворения нежелательных мигрантов. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Согласно проекту, предлагается ввести также более жесткие наказания для лиц, которые предоставляют ложную информацию о себе и своем гражданстве. Прежде всего законопроект предусматривает строгие меры в отношении тех, кто представляет угрозу для общества, уточняет издание.

Законопроектом увеличивается максимальная продолжительность предварительного содержания под стражей до момента депортации с четырех до десяти дней, чтобы мигранты, которым отказано в предоставлении убежища, не могли избежать выдворения.

20 февраля сообщалось, что в 2017 году правительство Германии планирует депортировать из страны рекордное количество мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища.

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