Шансы Макрона победить Ле Пен на выборах во Франции увеличились

Кандидата в президенты Франции от движения "Вперед!" Эмманюэля Макрона поддержал ведущий центристский политик Франции Франсуа Байру





Согласно последнему опросу Ifop от 17-21 февраля 2017 года Байру пользовался поддержкой 5,5% избирателей. Его поддержка может усилить позиции Макрона на выборах, рейтинг которого составляет 19%, в борьбе с кандидатом Республиканцев Франсуа Фийоном , обладающим аналогичным рейтингом, и с Марин Ле Пен , которая может заручиться поддержкой 26% избирателей.





В ходе выступления Байру заявил, что прокремлевский Национальный фронт представляет на этих выборах "основную и непосредственную опасность". "В ходе одного тура голосования, мы можем выбрать провал Франции и развал, возможно окончательный, Европы", - предупредил французов Байру.









Франсуа Байру (фото - ЕРА)



