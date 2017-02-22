USD:  26.97  27.26   EUR:  28.28  28.91  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Американцы опасаются участия США в большой войне - опрос

22.02.2017 18:54
Большинство, 36%, очень беспокоит, что США могут быть привлечены для участия в большой войне в течение следующих четырех лет
Американцы опасаются участия США в большой войне - опрос
Фото: EPA

Почти две трети американцев опасаются, что США будут принимать участие в великой войне в ближайшие четыре года. Об этом говорится в результатах последнего опроса SurveyMonkey, проведенного для NBC News.

Большинство, 36%, очень беспокоит, что США могут быть привлечены для участия в большой войне в течение следующих четырех лет, в то время как 30% - лишь немного волнуются из-за этого, передает Европейская правда.

25% опрошенных американцев не слишком взволнованы, и лишь 8% - вообще не переживают.

Согласно опросу, сторонники демократов больше переживают за этот вопрос, чем сторонники республиканцев.


88% сторонников демократов заявили, что беспокоятся за возможное участие в великой войне, в то время как среди республиканцев, лишь каждый четвертый из 10 переживает по поводу этого.

Опрос был проведен в период с 13 по 19 февраля 2017 года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 