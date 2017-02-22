Американцы опасаются участия США в большой войне - опрос

Большинство, 36%, очень беспокоит, что США могут быть привлечены для участия в большой войне в течение следующих четырех лет

Почти две трети американцев опасаются, что США будут принимать участие в великой войне в ближайшие четыре года. Об этом говорится в результатах последнего опроса SurveyMonkey, проведенного для NBC News.

Большинство, 36%, очень беспокоит, что США могут быть привлечены для участия в большой войне в течение следующих четырех лет, в то время как 30% - лишь немного волнуются из-за этого, передает Европейская правда.

25% опрошенных американцев не слишком взволнованы, и лишь 8% - вообще не переживают.

Согласно опросу, сторонники демократов больше переживают за этот вопрос, чем сторонники республиканцев.





88% сторонников демократов заявили, что беспокоятся за возможное участие в великой войне, в то время как среди республиканцев, лишь каждый четвертый из 10 переживает по поводу этого.

Опрос был проведен в период с 13 по 19 февраля 2017 года.

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