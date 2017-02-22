В Турции завершено расследование попытки госпереворота

В суд Стамбула направлено обвинительное заключение в отношении 24 подозреваемых в террористической деятельности

Прокуратура Стамбула завершила расследование в связи с попыткой переворота 15 июля 2016 года. В частности, речь идет о действиях в Стамбуле течения Параллельное государство, лидером которого является Фетуллах Гюлен, сообщает Анадолу.

В суд Стамбула направлено обвинительное заключение в отношении 24 подозреваемых в террористической деятельности. В их числе - Гюлен, а также шесть генералов и 17 офицеров, девять из которых скрываются от правосудия.

Прокуратура требует приговорить 10 обвиняемых, в том числе генералов Фетхи Алпая. Мехмета Наила Йигита, Озкана Айдогду и Эйюпа Гюрлера, к 92 пожизненным срокам каждого в тюрьме строгого режима и 174 годам лишения свободы.

Остальных 13 обвиняемых требуют приговорить, по меньшей мере, к трем пожизненным заключениям и к срокам до 30 лет лишения свободы в тюрьме строгого режима.

15 июля 2016 года премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о попытке переворота в стране со стороны части военных. Утром 16 июля власти заявили о подавлении усилий путчистов.

Позднее турецкие власти призвали США выдать Турции оппозиционного имама Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара называет "главарем террористической организации" и обвиняет в руководстве путчем. Но среди материалов, предоставленных турецкой стороной Вашингтону, в Госдепе США не увидели необходимых для экстрадиции доказательств вины проповедника.

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