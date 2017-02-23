Будапешт снимет свою кандидатуру на проведение Олимпиады-2024
Венгрия решила отозвать заявку своей столицы на проведение летних Олимпийских игр в 2024 году. Об этом сообщил спикер правительства Золтан Ковач, передает Радио Свобода.
Решение было принято после встречи премьер-министра Виктора Орбана, мэра Будапешта Иштвана Тарлога и олимпийского комитета Венгрии.
Тарлош после встречи сообщил, что официально попросит отозвать кандидатуру Будапешта по соглашению с правительством.
На прошлой неделе петиция о референдуме о снятии кандидатуры Будапешта на проведение Олимпиады собрала 250 тыс подписей. Этих подписей достаточно, чтобы решение о проведении референдума было принято.
После снятия кандидатуры Будапешта за право принять летнюю Олимпиаду в 2024 году буду соревноваться Париж и Лос-Анджелес. Международный олимпийский комитет объявит победителя 13 сентября 2017 года.
12 февраля на референдуме жители кантона Граубюнден в Швейцарии отклонили инициативу правительства о проведении зимних Олимпийских игр в 2026 году. Против проголосовали 60% избирателей.
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