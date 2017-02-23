Трамп хочет отменить право выбора трансгендерами туалетов

Действующие правила посещения трансгендерами общественных туалетов были приняты при предыдущем президенте США Обаме

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о намерении отменить правила посещения трансгендерами общественных туалетов, которые были приняты при 44-м президенте США Бараке Обаме. Об этом сообщает Reuters.

Согласно введенным ранее правилам, государственные школы должны разрешать учащимся-трансгендерам посещать туалеты в соответствии с тем, как они сами себя идентифицируют.

По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, Трамп считает, что этот вопрос нужно оставить на усмотрение властей штатов.

После заявлений администрации президента несколько сотен человек собрались перед Белым домом в знак протеста против действий президента США. С радужными флагами (символом ЛГБТ-сообщества) в руках протестующие скандировали "Нет ненависти, нет страху, добро пожаловать студентам транс".

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