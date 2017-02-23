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В Турции женщинам-военным разрешили носить хиджаб

23.02.2017 05:34
Теперь женщинам-офицерам Генерального штаба и командования разрешается покрывать голову платком под шапку или берет
В Турции женщинам-военным разрешили носить хиджаб
Фото: ЕРА

Женщины-военнослужащие в Турции теперь могут носить хиджаб как часть униформы. Об этом сообщает агентство Hurriyet.

Новые правила были утверждены Министерством обороны Турции.

Как сообщается, теперь женщинам-офицерам Генерального штаба и командования разрешается покрывать голову платком под шапку или берет при условии, что платок будет соответствовать цвету формы и не иметь рисунка.

Правило распространяется также на сотрудниц Генштаба, которые не являются военнослужащими, и курсанток.

22 февраля правительство германской федеральной земли Бавария одобрило законопроект, запрещающий ношение паранджи в нескольких общественных местах. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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