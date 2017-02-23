В Турции женщинам-военным разрешили носить хиджаб
Женщины-военнослужащие в Турции теперь могут носить хиджаб как часть униформы. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Новые правила были утверждены Министерством обороны Турции.
Как сообщается, теперь женщинам-офицерам Генерального штаба и командования разрешается покрывать голову платком под шапку или берет при условии, что платок будет соответствовать цвету формы и не иметь рисунка.
Правило распространяется также на сотрудниц Генштаба, которые не являются военнослужащими, и курсанток.
22 февраля правительство германской федеральной земли Бавария одобрило законопроект, запрещающий ношение паранджи в нескольких общественных местах.
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