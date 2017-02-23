Человечество может столкнуться с продовольственным кризисом - ФАО

Способность человечества прокормиться под угрозой из-за усиления давления на природные ресурсы, роста неравенства и количества радиоактивных осадков

Будущая способность человечества прокормить себя под угрозой срыва из-за усиливающегося давления на природные ресурсы, а также роста неравенства и количества радиоактивных осадков, вызванных изменениями климата. Без дополнительных усилий цель искоренения голода к 2030 году не будет достигнута. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

"Несмотря на то, что за последние 30 лет был достигнут значительный прогресс в деле сокращения глобального голода, расширение производства продовольствия и экономический рост часто дорого обходятся окружающей среде", - говорится в докладе.

"Уже уничтожена почти половина лесов, некогда покрывавших Землю. Подземные воды быстро истощаются. Стремительно утрачивается биоразнообразие", - также отмечается в документе.

В результате, планета может не справиться, если сохранятся подобные тенденции, предупредил Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва в своем предисловии к докладу.

К 2050 году ряды человечества, вероятно, пополнятся до почти 10 миллиардов человек. При сценарии с умеренным экономическим ростом такие темпы роста населения приведут к росту мирового спроса на сельскохозяйственную продукцию на 50% по сравнению с текущим уровнем, что, в свою очередь, приведет к усилению давления на уже истощенные природные ресурсы.

Однако в докладе предложены и пути преодоления назревающей проблемы.

"Продовольственные системы планеты способны производить достаточное количество продукции, чтобы сделать это на устойчивой основе, но для реализации этого потенциала потребуются фундаментальные преобразования", - говорится в документе.

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