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Американский сенатор Джон Маккейн тайно посетил Сирию - СМИ

23.02.2017 06:28
Сенатор встретился к американскими и курдскими военными для обсуждения вопроса борьбы с террористами Исламского государства
Американский сенатор Джон Маккейн тайно посетил Сирию - СМИ
Джон Маккейн (фото - ЕРА)

Американский сенатор Джон Маккейн тайно посетил северную часть Сирию, где встретился с американскими и курдскими военными для обсуждения борьбы с террористами группировки Исламское государство. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Как сообщается, среди прочего обсуждался вопрос освобождения от террористов города Ракка, де-факто являющегося столицей радикальных исламистов. 

22 февраля Центральное разведывательное управление США заморозило программу предоставления военной помощи повстанцам на северо-востоке Сирии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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