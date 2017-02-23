Впервые в истории Бразилия будет покупать кофе у других стран

Причина такого абсурдного, на первый взгляд, решения бразильского правительства - в продолжающейся засухе в "кофейных" регионах страны

Крупнейший производитель кофе в мире Бразилия впервые в истории вынуждена импортировать кофейные зерна, чтобы обеспечить внутренний спрос на напиток. Об этом сообщает местный сайт Folha de São Paulo.

С февраля по май в страну из Вьетнама ввезут миллион 60-килограммовых мешков робусты - об этом распорядилось правительство Бразилии. Ежемесячный ввоз ограничен 250 тысячами мешков.

Причина таких мер, отмечает источник, в продолжительной засухе в тех регионах, где выращивают кофе. Засуха уже привела к росту цен на кофе на 14,9% за год. При этом сильнее других пострадал штат Эспириту-Санту, плантации которого в прошлом году дали 8 млн мешков робусты, то есть на треть меньше, чем в 2015-м.

Ранее средний показатель производительности Бразилии в части кофе составлял более 50 млн мешков зерен в год.

Читайте также: Медики признали, что кофе полезен в любом возрасте

Осенью 2016 года специалисты Института климата заявили, что к 2050 году из-за глобального потепления угодья, подходящие для выращивания кофе, сократятся вдвое, а к 2080-му культура может и вовсе исчезнуть.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.