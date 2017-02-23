Правительство Польши обновило 90% высшего командования армии
23.02.2017 09:59
Несколько высокопоставленных генералов польской армии сами подали в отставку в течение 2016 года
Фото: EPA
Правительство Польши с момента своего прихода к власти осенью 2015 года сменило около 90% состава высшего военного командования в Вооруженных силах страны. Об этом сообщает DW.
Министр обороны страны Антоний Мацеревич заявил, что целью является искоренение всех "следов коммунистического периода" в польской армии.
"Прежде всего, это касается тех офицеров, которые учились в советских военных высших учебных заведениях", - отметили в Минобороны Польши.
"Несколько высокопоставленных генералов польской армии сами подали в отставку в течение последнего года на фоне усиления контроля над армией со стороны правительства", - отмечается в сообщении.
Министр обороны страны Антоний Мацеревич заявил, что целью является искоренение всех "следов коммунистического периода" в польской армии.
"Прежде всего, это касается тех офицеров, которые учились в советских военных высших учебных заведениях", - отметили в Минобороны Польши.
В настоящее время в ВС Польши насчитывается 106 тысяч военнослужащих, это на 10 тысяч больше, чем в 2015 году.
27 октября 2016 года сообщалось, что батальоны НАТО в Восточной Европе развернут до лета 2017 года.
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