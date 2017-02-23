USD:  26.97  27.26   EUR:  28.28  28.91  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Правительство Польши обновило 90% высшего командования армии

23.02.2017 09:59
Несколько высокопоставленных генералов польской армии сами подали в отставку в течение 2016 года
Правительство Польши обновило 90% высшего командования армии
Фото: EPA
Правительство Польши с момента своего прихода к власти осенью 2015 года сменило около 90% состава высшего военного командования в Вооруженных силах страны. Об этом сообщает DW.

"Несколько высокопоставленных генералов польской армии сами подали в отставку в течение последнего года на фоне усиления контроля над армией со стороны правительства", - отмечается в сообщении.

Министр обороны страны Антоний Мацеревич заявил, что целью является искоренение всех "следов коммунистического периода" в польской армии.

"Прежде всего, это касается тех офицеров, которые учились в советских военных высших учебных заведениях", - отметили в Минобороны Польши.

В настоящее время в ВС Польши насчитывается 106 тысяч военнослужащих, это на 10 тысяч больше, чем в 2015 году.

27 октября 2016 года сообщалось, что батальоны НАТО в Восточной Европе развернут до лета 2017 года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 