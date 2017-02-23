Кремль против публикации в СМИ данных о причинах смерти Чуркина
Кремль против того, чтобы информация о причинах смерти посла РФ при ООН Виталия Чуркина доходила до Москвы через СМИ, а не по официальным каналам. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, пишет прокремлевский ресурс ТАСС.
"Именно для того, чтобы не допустить распространения, а у нас складывается ощущение, что именно на это были направлены очередные вбросы относительно экспертизы, именно для того, чтобы не допустить спекуляций, мы и обращаемся к американской стороне, чтобы вся информация по этому вопросу доводилась до российской стороны по официальным каналам",- сказала она.
В Москве, критикуя сообщения в американских СМИ о том, что причины смерти Чуркина пока установить не удалось, и потребуется дополнительная экспертиза, в том числе на токсины, напирают на то, что такой подход "не соответствует гуманистическому измерению этого вопроса".
"У него есть семья и близкие родственники, которые не заслужили того, чтобы через желтую прессу, через непонятные сайты узнавать такие вещи",- отметила она, добавив, что такие утечки информации "не украшают" США.
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20 февраля 2017 года, не дожив день до 65-летия, в Нью-Йорке внезапно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, занимавший должность в Совбезе организации с 2006 года. Местные СМИ сообщили, что Чуркин почувствовал себя плохо утром в здании представительства РФ при ООН на Манхэттене, а позднее в бессознательном состоянии был доставлен в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке, где скончался.
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