Кремль против публикации в СМИ данных о причинах смерти Чуркина

В МИД государства-агрессора решили "пожурить" США за то, что о подробностях расследования обстоятельств смерти российского дипломата известно прессе

Кремль против того, чтобы информация о причинах смерти посла РФ при ООН Виталия Чуркина доходила до Москвы через СМИ, а не по официальным каналам. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, пишет прокремлевский ресурс ТАСС.

"Именно для того, чтобы не допустить распространения, а у нас складывается ощущение, что именно на это были направлены очередные вбросы относительно экспертизы, именно для того, чтобы не допустить спекуляций, мы и обращаемся к американской стороне, чтобы вся информация по этому вопросу доводилась до российской стороны по официальным каналам",- сказала она.

В Москве, критикуя сообщения в американских СМИ о том, что причины смерти Чуркина пока установить не удалось, и потребуется дополнительная экспертиза, в том числе на токсины, напирают на то, что такой подход "не соответствует гуманистическому измерению этого вопроса".

"У него есть семья и близкие родственники, которые не заслужили того, чтобы через желтую прессу, через непонятные сайты узнавать такие вещи",- отметила она, добавив, что такие утечки информации "не украшают" США.

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