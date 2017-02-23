Иракские войска начали освобождение от ИГ аэропорта Мосула
Спецподразделения армии Ирака при поддержке войск США начали наступление на большую военную базу Газлани, расположенной возле аэропорта в западной части города. Об этом сообщает агентство Reuters.
Военные сообщают, что вопрос возобновления контроля над аэропортом - это всего лишь вопрос времени.
20 февраля 2017 года сообщалось, что правительственные силы Ирака вместе с ополчением из местных племен возобновили операцию по освобождению Мосула - крупнейшего оплота боевиков террористической организации Исламское государство в Ираке.
Об освобождении восточной части Мосула сообщали еще в конце января 2017 года.
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