Лавров: Создание безопасных зон в Сирии надо согласовать с Асадом

По словам главы МИД РФ, инициатива США по созданию зон безопасности должна быть согласована с режимом сирийского диктатора

Россия готова обсуждать с США создание зон безопасности в Сирии, однако считает, что любой такой план должен быть согласован с режимом сирийского диктатора Башара Асада. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Москве 22 февраля, сообщает Радио Свобода.



По словам главы МИД государства-агрессора, он кратко говорил на эту тему с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, когда они встретились в Германии на прошлой неделе, но американский коллега сказал ему, что концепция создания таких безопасных зон находится еще на стадии разработки.



Как отметил Лавров, Москва будет ждать изложения предложений Вашингтона. В то же время российский министр подчеркнул, что "любые подобные инициативы, касающиеся территории Сирии, должны быть согласованы с сирийским правительством, в противном случае было бы трудно их реализовать".

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В январе 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении создать в Сирии специальные зоны, где сирийцы, спасающиеся от войны, могут жить, а не бежать из страны, чтобы стать беженцами в Соединенных Штатах или Европе. Трамп поручил соответствующим американским ведомствам проработать детали плана.



Ранее сирийский диктатор Башар Асад подчеркивал, что любые попытки внешних сил по созданию безопасных зон будут нарушением суверенитета Сирии, если это не будет согласовываться с его правительством.



22 февраля сообщалось, что ЦРУ заморозило программу предоставления военной помощи повстанцам на северо-востоке Сирии.



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