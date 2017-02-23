Япония протестует против размещения на Курилах российских военных
Правительство Японии выразило протест российской стороне в связи с планами Минобороны РФ разместить в течение года дивизию на Курильских островах. Об этом сообщает прокремлевское агентство ТАСС.
"Мы внимательно следим за действиями России в районе четырех северных островов. Сейчас мы собираем дополнительную информацию в связи с недавними сообщениями о планах по размещению (дивизии, - ред.). 22 и 23 февраля мы направили протесты по дипломатическим каналам", - сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
Кроме того, в МИД Японии сообщили, что укрепление военного присутствия РФ на Курильских островах не соответствует позиции японской стороны в отношении этих территорий.
"Если размещение (дивизии РФ - ред.) имеет целью усилить военное присутствие на северных территориях, то это противоречит позиции нашей страны, которая заключается в том, что это исконные территории Японии. Эти действия вызывают сожаление", - отметили в МИД.
14 февраля Япония осудила присвоение пяти Курильским островам российских названий.
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