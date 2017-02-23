В пакистанском Лахоре прогремели два взрыва: есть жертвы
В пакистанском Лахоре по меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва в районе, где раcполагаются дорогие магазины и рестораны. Еще около 30 человек получили ранения. По данным полиции, сработало взрывное устройство. Об этом сообщает Би-би-си.
Инцидент произошел в респектабельном районе города, где в основном живут состоятельные пакистанцы.
Вскоре после первого в городе произошел второй мощный взрыв, о числе пострадавших пока не сообщается.
За день до этого власти Пакиcтана объявили о начале антитеррористической операции, последовавшей за новой волной нападений на мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов.
На прошлой неделе при взрыве в городе Лахор погибли 13 человек, а ранения получили более 100 человек.
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16 февраля взрыв прогремел в мавзолее города Сехван-Шариф в провинции Синд, жертвами нападения сталиболее 70 человек. После нападения на суфийскую святыню, ответственность за которое взяла на себя запрещенная в России и других странах мира группировка Исламское государство, в Пакистане были введены усиленные меры безопасности.
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