В Эстонию прибыл ракетный крейсер ВМФ США
23.02.2017 12:59
Ракетный крейсер Hue City является 20-м кораблем в серии из 27 ракетных крейсеров класса Ticonderoga
Фото: navaltoday.com
В Таллин вчера прибыл ракетный крейсер ВМФ США Hue City. Он является частью авианосной группы George H.W. Bush. Об этом сообщает Navaltoday.
В планах моряков крейсера посещение местных школ. Также на борту будут организованы экскурсии для студентов.
В планах моряков крейсера посещение местных школ. Также на борту будут организованы экскурсии для студентов.
"Очень важно, что мы продолжаем укреплять наши отношения с нашими союзниками", - сказал капитан Дэн Гиллен.
После посещения порта в Таллинне Hue City продолжит патрулирование в зоне действий 5-го и 6-го флотов США и в зоне ответственности авианосной ударной группы George H.W. Bush.
После посещения порта в Таллинне Hue City продолжит патрулирование в зоне действий 5-го и 6-го флотов США и в зоне ответственности авианосной ударной группы George H.W. Bush.
Ракетный крейсер Hue City является 20-м кораблем в серии из 27 ракетных крейсеров класса Ticonderoga, построенных для ВМС США
6 февраля 2017 года в Эстонию прибыл личный состав и тяжелая техника новой роты из США.
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