На Великобританию обрушился шторм Дорис
Великобритания переживает первые часы шторма Дорис. В лондонском аэропорту Хитроу было отменено 77 рейсов, а метеорологи предупреждают о возможных затоплениях в некоторых районах страны, передает Би-би-си.
По прогнозам метеорологов, ураган также принесет снег - от 10 до 15 см в некоторых частях Шотландии.
В преддверии урагана были отменены все полеты между Англией и Ирландией, а на ряде направлений железнодорожного транспорта были введены скоростные ограничения.
Также сообщается о заторах на крупных трассах из-за уже начавшихся снегопадов.
Как ожидается, ветер должен поутихнуть к вечеру, а дожди продолжатся все выходные, однако будут намного слабее дождей на пике шторма.
До нашествия Дорис последним штормом, которому метеорологическое агентство страны официально присвоило имя, был Ангус, обрушившийся на юг Англии в ноябре 2016 года.
Тогда в ряде городов затопило улицы и повалило хрупкие временные конструкции типа строительных лесов.
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