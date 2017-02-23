Иракская армия освободила аэропорт в Мосуле от джихадистов
Подразделения спецназначения Ирака завладели аэропортом Мосула и военной базой рядом с ним, выбив оттуда террористов Исламского государства. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Операция по освобождению аэропорта, расположенного в южных окрестностях Мосула, началась сегодня утром с наступления и захвата военной базы Газлани рядом с аэродромом. Установление контроля над аэропортом и военной базой позволило иракским войскам продвинуться дальше на пути освобождения западной части Мосула.
20 февраля 2017 года сообщалось, что правительственные силы Ирака вместе с ополчением из местных племен возобновили операцию по освобождению Мосула - крупнейшего оплота боевиков террористической организации Исламское государство в Ираке.
Об освобождении восточной части Мосула сообщали еще в конце января 2017 года.
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