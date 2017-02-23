Полиция в Париже применила против протестующих газ
Полиция применила слезоточивый газ против молодых людей в Париже, которые заблокировали 16 колледжей, протестуя против возможного изнасилования полицейским темнокожего юноши. Об этом сообщает ВВС.
Протесты в Париже продолжаются уже несколько недель.
В четверг протесты вспыхнули в районе Площади Нации, на востоке Парижа. В полиции заявили, что эти демонстрации не санкционированы городскими властями.
Несколько сотен демонстрантов заблокировали мусорными баками входы в 16 старших школ, чтобы помешать доступу к ним ученикам и учителям. Нескольких протестующих задержали.
7 февраля сообщалось, что во Франции полицейскому выдвинуто подозрение в жестоком изнасиловании жителя пригорода Парижа.
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