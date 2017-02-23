Экс-лидер Ку-Клукс-клана выступил в поддержку Ле Пен

Бывший лидер расистской организации считает кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен "умной женщиной", которая "умеет играть в политику XXI века"

Бывший лидер американской расистской организации Ку-клукс-клан Дэвид Дюк заявил о поддержке кандидата в президенты Франции от ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

"Ее отец - выдающийся человек, настоящий патриот. Он вырастил сильную и умную женщину, которая умеет играть в политику XXI века", - написал он, отвечая на вопрос, каково его мнение о Ле Пен.

Ку-клукс-клан - старое движение, которое на протяжении 150 лет защищало превосходство белой расы и стало синонимом линчевания и убийства.

11 ноября 2016 года, сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, расистская организация Ку-клукс-клан анонсировала в честь его победы парад в Северной Каролине.

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