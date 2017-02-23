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Начались первые за три года прямые переговоры Асада и оппозиции

23.02.2017 23:30
В Женеве после перерыва начались новые переговоры для прекращения шестилетней войны в Сирии. Впервые конфликтующие стороны находятся за одним столом
Начались первые за три года прямые переговоры Асада и оппозиции
Штеффан де Мистура (фото - EPA)

Стороны конфликта в Сирии встретились в Женеве в рамках мирных переговоров ООН впервые за три года. Об этом сообщает Reuters.

Посредником выступает представитель ООН Штеффан де Мистура.

"Я прошу вас сотрудничать. Я знаю, что непросто закончить этот ужасный конфликт и заложить основу мирной страны, суверенной и единой", - сказал Мистура на церемонии открытия.

Он отметил, что объединить стороны для прямых переговоров было его мечтой.

Во время последнего раунда переговоров в Женеве десять месяцев назад представители двух оппозиционных лагерей были в разных комнатах и не пересекались. 

В ООН создают новый корпус по подготовке судебного преследования военных преступлений в Сирии. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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