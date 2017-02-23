Начались первые за три года прямые переговоры Асада и оппозиции
Стороны конфликта в Сирии встретились в Женеве в рамках мирных переговоров ООН впервые за три года. Об этом сообщает Reuters.
Посредником выступает представитель ООН Штеффан де Мистура.
"Я прошу вас сотрудничать. Я знаю, что непросто закончить этот ужасный конфликт и заложить основу мирной страны, суверенной и единой", - сказал Мистура на церемонии открытия.
Он отметил, что объединить стороны для прямых переговоров было его мечтой.
Во время последнего раунда переговоров в Женеве десять месяцев назад представители двух оппозиционных лагерей были в разных комнатах и не пересекались.
В ООН создают новый корпус по подготовке судебного преследования военных преступлений в Сирии.
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