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Трамп назвал депортацию мигрантов из США военной операцией

23.02.2017 23:59
Спикер Белого дома подтвердил, что Трамп не оговорился, называя депортацию военной операцией
Трамп назвал депортацию мигрантов из США военной операцией
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп назвал шаги его администрации по депортации мигрантов с страны "военной операцией". Об этом сообщает CNN.

"Мы отправляем из страны действительно плохих парней и в масштабах, которых никто раньше не видел. И они плохие. И это военная операция", - заявил Трамп.

Президент добавил, что из США высылают в частности наркодиллеров. 

Спикер Белого дома подтвердил, что Трамп не оговорился, называя депортацию военной операцией, но уточнил - "военная" он употребил как прилагательное.

28 января 2017 года Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из семи мусульманских стран. 

После того, как власти штата Вашингтон подали в суд на Трампа, федеральный суд Сиэтла приостановил действие этого указа. 10 февраля апелляционный суд США поддержал запрет антимиграционного указа Трампа. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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