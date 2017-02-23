Трамп назвал депортацию мигрантов из США военной операцией

Спикер Белого дома подтвердил, что Трамп не оговорился, называя депортацию военной операцией

Президент США Дональд Трамп назвал шаги его администрации по депортации мигрантов с страны "военной операцией". Об этом сообщает CNN.



"Мы отправляем из страны действительно плохих парней и в масштабах, которых никто раньше не видел. И они плохие. И это военная операция", - заявил Трамп.



Президент добавил, что из США высылают в частности наркодиллеров.



Спикер Белого дома подтвердил, что Трамп не оговорился, называя депортацию военной операцией, но уточнил - "военная" он употребил как прилагательное.

28 января 2017 года Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из семи мусульманских стран.

После того, как власти штата Вашингтон подали в суд на Трампа, федеральный суд Сиэтла приостановил действие этого указа. 10 февраля апелляционный суд США поддержал запрет антимиграционного указа Трампа.

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