Черногория рассчитывает стать членом НАТО в мае
Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович надеется, что его страна станет членом НАТО на саммите в конце мая. Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам Дармановича, его заверили, что Сенат США поддержит вступление Черногории в альянс - и демократы, и республиканцы поддерживают такой шаг.
В Черногории понимают, что Трамп хочет добиться прорывов в отношениях с Россией и особенно в борьбе с терроризмом, сказал министр. Он отмечает, что нет никаких признаков, что при вступлении Черногории в НАТО США принесут в жертву самые важные национальные интересы.
Вступление Черногории в альянс согласовали в 2016 году. Его должны ратифицировать все 28 стран-членов НАТО. Этот процесс пока не закончен в США, Канаде, Испании и Нидерландах.
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