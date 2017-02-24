Черногория рассчитывает стать членом НАТО в мае

Вступление Черногории в НАТО согласовали в 2016 году, но ратификация еще не закончилась в четырех странах, в частности, в США

Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович надеется, что его страна станет членом НАТО на саммите в конце мая. Об этом сообщает Радио Свобода.



По словам Дармановича, его заверили, что Сенат США поддержит вступление Черногории в альянс - и демократы, и республиканцы поддерживают такой шаг.



В Черногории понимают, что Трамп хочет добиться прорывов в отношениях с Россией и особенно в борьбе с терроризмом, сказал министр. Он отмечает, что нет никаких признаков, что при вступлении Черногории в НАТО США принесут в жертву самые важные национальные интересы.



Вступление Черногории в альянс согласовали в 2016 году. Его должны ратифицировать все 28 стран-членов НАТО. Этот процесс пока не закончен в США, Канаде, Испании и Нидерландах.

Читайте также: Прокуратура Черногории: К подготовке путча причастны военные РФ



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.