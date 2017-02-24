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Черногория рассчитывает стать членом НАТО в мае

24.02.2017 01:30
Вступление Черногории в НАТО согласовали в 2016 году, но ратификация еще не закончилась в четырех странах, в частности, в США
Черногория рассчитывает стать членом НАТО в мае
Срджан Дарманович (фото - EPA)

Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович надеется, что его страна станет членом НАТО на саммите в конце мая. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Дармановича, его заверили, что Сенат США поддержит вступление Черногории в альянс - и демократы, и республиканцы поддерживают такой шаг. 

В Черногории понимают, что Трамп хочет добиться прорывов в отношениях с Россией и особенно в борьбе с терроризмом, сказал министр. Он отмечает, что нет никаких признаков, что при вступлении Черногории в НАТО США принесут в жертву самые важные национальные интересы. 

Вступление Черногории в альянс согласовали в 2016 году. Его должны ратифицировать все 28 стран-членов НАТО. Этот процесс пока не закончен в США, Канаде, Испании и Нидерландах. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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