На лице убитого Ким Чен Нама нашли нервно-паралитический газ
Химическое вещество, которое использовали для убийства брата Ким Чен Ына, идентифицировали как нервно-паралитический газ. Об этом сообщила полиция Малайзии, передает BBC.
На лице Ким Чен Нама нашли отравляющее вещество нервно-паралитического действия VX. ООН классифицирует его как оружие массового уничтожения.
Образцы получили с лица и глаз убитого.
Малайзия не обвиняет Северную Корею в убийстве, но считает, что за этим стоит КНДР.
13 февраля старший брат Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура.
Ким Чен Нам являлся старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом нынешнему лидеру КНДР - Ким Чен Ыну, у них разные матери.
Он ранее считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако в 2001 году у него возник конфликт с отцом после неудачной попытки попасть в Японию по поддельному паспорту и он решил уехать из страны.
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