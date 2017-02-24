На лице убитого Ким Чен Нама нашли нервно-паралитический газ

Вещество, которое обнаружили на лице Ким Чен Нама, ООН признало оружием массового поражения

Химическое вещество, которое использовали для убийства брата Ким Чен Ына, идентифицировали как нервно-паралитический газ. Об этом сообщила полиция Малайзии, передает BBC.



На лице Ким Чен Нама нашли отравляющее вещество нервно-паралитического действия VX. ООН классифицирует его как оружие массового уничтожения.



Образцы получили с лица и глаз убитого.



Малайзия не обвиняет Северную Корею в убийстве, но считает, что за этим стоит КНДР.



13 февраля старший брат Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура.



Ким Чен Нам являлся старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом нынешнему лидеру КНДР - Ким Чен Ыну, у них разные матери.



Он ранее считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако в 2001 году у него возник конфликт с отцом после неудачной попытки попасть в Японию по поддельному паспорту и он решил уехать из страны.



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