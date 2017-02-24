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Белый дом просил ФБР опровергнуть сообщение о связи Трампа с РФ

24.02.2017 04:58
Обращение Белого дома в ФБР - нарушение правил коммуникации во время расследования информации о якобы связях команды Трампа с Россией перед выборами
Белый дом просил ФБР опровергнуть сообщение о связи Трампа с РФ
Фото: EPA

Федеральное бюро расследований США отказало Белому дому в просьбе публично опровергнуть сообщения о связях команды президента Трампа с россиянами во время президентской кампании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. 

Отмечается, что представители Белого дома обращались за помощью в разные ведомства, которые занимаются расследованием информации. Они просили заявить, что сообщения были ложными. 

Прямая коммуникация между Белым домом и ФБР ограничена - это нарушение процедуры коммуникации с бюро во время проведения расследования. 

С просьбой обратился глава администрации Райнс Прибус на следующей день после обнародования информации в СМИ. 

Представитель Белого дома сказал, что Прибус действительно обращался к директору ФБР Джеймсу Коми.

Ранее американские СМИ сообщили, что высокопоставленные советники Трампа во время президентской кампании постоянно поддерживали связь с представителями России.

Трамп в ответ заявил, что никто из его команды не имел тайных договоренностей с представителями российского правительства перед выборами.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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