Белый дом просил ФБР опровергнуть сообщение о связи Трампа с РФ
Федеральное бюро расследований США отказало Белому дому в просьбе публично опровергнуть сообщения о связях команды президента Трампа с россиянами во время президентской кампании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Отмечается, что представители Белого дома обращались за помощью в разные ведомства, которые занимаются расследованием информации. Они просили заявить, что сообщения были ложными.
Прямая коммуникация между Белым домом и ФБР ограничена - это нарушение процедуры коммуникации с бюро во время проведения расследования.
С просьбой обратился глава администрации Райнс Прибус на следующей день после обнародования информации в СМИ.
Представитель Белого дома сказал, что Прибус действительно обращался к директору ФБР Джеймсу Коми.
Ранее американские СМИ сообщили, что высокопоставленные советники Трампа во время президентской кампании постоянно поддерживали связь с представителями России.
Трамп в ответ заявил, что никто из его команды не имел тайных договоренностей с представителями российского правительства перед выборами.
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