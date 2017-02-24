Канцлер Австрии выступил за пересмотр санкций против России

Канцлер Керн поддержал частичное снятие санкций взамен на соблюдение минских договоренностей

Канцлер Австрии Кристиан Керн призывает пересмотреть санкции против России. Об этом он сказал Bloomberg.



По словам Керна, нужен новый путь, который был бы более действенным, но менее экономически разрушительными для Европы.



При этом канцлер сказал, что важно, чтобы Европа сохраняла единую позицию.



Керн поддерживает частичное снятие санкций взамен на соблюдение минских соглашений.

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