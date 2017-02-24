Полиция Малайзии установила тип яда, убившего брата Ким Чен Ына

По данным полиции, Ким Чон Нама убили боевым отравляющим веществом VX

Полиция Малайзии заявила, что смерть брата лидера КНДР наступила в результате отравления токсином, входящим в категорию боевых отравляющих веществ, передает Би-би-си.

Согласно предварительному заключению, Ким Чон Нам был отравлен химикатом, известным как VX.

К такому выводу эксперты пришли, проанализировав вещество, оставшееся на лице и глазах погибшего.

VX - это вещество, обладающее сильным нервно-паралитическим действием. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком.

Газ VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. Согласно имеющейся информацией, на данный момент запасами VХ обладает лишь ограниченное число стран, среди которых США, Россия и Сирия.

Брат северокорейского лидера скончался на прошлой неделе, вскоре после того как в аэропорту Коала-Лумпура ему набросили на голову платок, пропитанный ядовитым веществом.

В убийстве участвовали две женщины. Одна отвлекла внимание Ким Чон Нама, а другая в это время сзади набросила ему на лицо отравленный платок.

Двух женщин (с паспортами Индонезии и Вьетнама) следователи задержали сразу. В полиции сообщили также о задержании 46-летнего жителя Северной Кореи по имени Ри Чон Чхоль.

Среди подозреваемых также северокорейский дипломат и сотрудник авиакомпании из КНДР.

Кроме того, в розыск объявлены четверо мужчин, которых подозревают в причастности к этому убийству, однако они, вероятно, уже покинули Малайзию.

Власти Малайзии не утверждают, что КНДР осуществила это убийство, однако, по их словам, за ним определенно стоят граждане Северной Кореи.

КНДР сначала выразила возмущение тем, что тело погибшего не выдали ее посольству в Малайзии. Позже данные о насильственной смерти Ким Чон Нама и о причастности Северной Кореи к его гибели были подвергнуты в заявлении официального Пхеньяна резкой критике и названы "дикими слухами".

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Старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.

Ким Чен Нам являлся старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом нынешнему лидеру КНДР - Ким Чен Ыну, у них разные матери.

Он ранее считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако в 2001 году у него возник конфликт с отцом после неудачной попытки попасть в Японию по поддельному паспорту и он решил уехать из страны.

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