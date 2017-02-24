Сирийского беженца обвиняют в Австрии в 20 убийствах
Власти Австрии обвинили 27-летнего просителя убежища из Сирии в "убийствах на почве терроризма". По версии следствия, обвиняемый застрелил 20 безоружных или раненых сирийцев после боев в Хомсе, передает Би-би-си.
Суд над ним должен состояться в конце марта.
По данным газеты Der Standard, речь идет о не имеющем гражданстве палестинце, который вырос в лагере беженцев в Хомсе.
Австрийские СМИ пишут, что предполагаемый убийца сам рассказал соседям по австрийскому центру для беженцев, что воевал в рядах исламистской группировки, связанной со "Свободной сирийской армией", и убивал солдат правительственных войск.
Расследование в отношении обвиняемого началось еще в прошлом году, когда власти узнали о его прошлом.
Обвиняемый (его имя не называется) вину не признает. Адвокаты утверждают, что в тот период их подзащитный переживал тяжелую психическую травму.
Хотя обвиняемый не является гражданином Австрии и не совершал преступлений на ее территории, экстрадировать его в Сирию невозможно из-за продолжающихся там боевых действий.
Решение отдать обвиняемого под суд за преступления, совершенные за пределами страны, по всей видимости, было принято в Австрии впервые.
Убийство безоружных и раненых солдат запрещено Женевской конвенцией.
Согласно заявлениям австрийских официальных лиц, действия, о которых рассказывал обвиняемый, квалифицируются как акт терроризма, и судить его будут скорее всего на основании международных соглашений о борьбе с террором.
В ООН создают новый корпус по подготовке судебного преследования военных преступлений в Сирии.
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