Первый зам Чуркина стал и.о. постпреда России при ООН

Исполняющим обязанности постоянного представителя РФ при ООН назначен Петр Ильичев, до смерти Виталия Чуркина занимавший должность его первого зама

Исполняющим обязанности постоянного представителя РФ при ООН назначен Петр Ильичев, до смерти Виталия Чуркина занимавший должность его первого заместителя. Об этом объявили в четверг в пресс-службе российской дипмиссии, передает ТАСС.

"Петр Ильичев стал исполняющим обязанности постоянного представителя РФ при ООН", - сообщили в постпредстве.

20 февраля постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин умер в возрасте 64 лет в Нью-Йорке.

Чуркин занимал должность постоянного представителя РФ при ООН с 2006 года. Чуркин в период деятельности в СБ ООН неоднократно использовал право вето. Именно он наложил вето на проект резолюции по Украине в марте 2014 года и на проект резолюции о создании международного трибунала по катастрофе MH17 в июле 2015 года.

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В декабре прошлого года Чуркин на экстренном заседании Совбеза ООН, которое инициировала Франция, заявил, что сотни фотографий погибших детей в Сирии являются постановочными. "Детей в Сирии посыпают пылью, чтобы выдать их за жертв бомбежек", - сказал пострпред РФ.

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