В Восточной Ливии гражданам 18-45 лет запретили покидать регион

Правительство автономного региона объясняет новые меры тем, что многие из тех, кто уезжает, впоследствии становятся членами экстремистских группировок

Самопровозглашенное правительство Восточной Ливии запретило гражданам в возрасте от 18 до 45 лет покидать регион без разрешения властей. Правительство автономного региона объясняет новые меры тем, что многие из тех, кто уезжает, впоследствии становятся членами экстремистских группировок, передает Би-би-си.

Восточная Ливия управляется автономным региональным правительством с 2013 года. Западная часть страны находится под контролем другой администрацией. Правительства друг друга не признают, а фактически большую часть территории страны контролируют группы ополченцев.

Несколько дней назад администрация восточного региона ввела запрет на выезд за границу для женщин объясняя это тем, что женщины часто общаются с зарубежной разведкой, но вскоре после вступления в силу действие соответствующего указа было приостановлено.

Теперь же запрет распространился на мужчин: фактически это означает, что военная разведка и министерство обороны региона будут выдавать разрешения на выезд за его границы. Источник в администрации региона заявил, что скорее всего запрет на выезд будет временным.

После свержения президента Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии пока никому не удалось установить сильную централизованную власть. В октябре 2011 года в стране был сформирован Переходный национальный совет, в который вошли противники Каддафи.

В августе 2012 года власть была передана Всеобщему национальному конгрессу, избранному в результате голосования.

Летом 2014 года на смену Всеобщему национальному конгрессу пришла Палата представителей. Избранный парламент покинул Триполи, находившийся под контролем влиятельных вооруженных группировок, и перебазировался в Тобрук на северо-востоке страны.

Через полтора года в Ливии появилась международно признанная легитимная власть. 17 декабря 2015 года при посредничестве ООН в марокканском городе Схират было подписано политическое соглашение.

В соответствии с этим документом в стране было сформировано временное Правительство национального единства (ПНС), а также президентский совет (состоит из девяти человек), который выполняет функции главы государства. Правительство возглавил компромиссный премьер-министр - Фаиз Сарадж.

ПНС является международно признанным правительством, но ему еще нужно получить одобрение парламента. Законодательный орган два раза голосовал против предлагаемого списка министров.

В отдельных районах Ливии сохраняют влияние крупные вооруженные группировки экстремистов.

Восточная Ливия (или Киренаика)учредила автономное региональное правительство в 2013 году, мотивируя это тем, что слабая центральная власть страны не смогла обуздать повстанцев и различные племена с момента свержения Муаммара Каддафи в результате войны 2011 года.

Правительство Восточной Ливии не признается международным сообществом. Его лидер, генерал Халифа Хафтар, недавно приезжал в Москву, по некоторым сообщениям, за военной помощью. Россия отрицала, что на встречах обсуждались поставки оружия, настаивая, что строго придерживается введенного Совбезом ООН эмбарго.

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