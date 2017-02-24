Активистка FEMEN пыталась сорвать выступление Ле Пен: фото

Участница движения FEMEN ворвалась в зал отеля в Париже с криком: Марин притворяется феминисткой



Когда Ле Пен произносила речь относительно своего видения внешней политики, участница движения FEMEN ворвалась в зал отеля в Париже и кричала: "Марин притворяется феминисткой".





Такая же надпись была у нее на груди и спине.











Фото: EPA





Через несколько минут трое охранников вывели ее из зала.





FEMEN у себя в Facebook заявили, что "в программе Марин Ле Пен ничего не пропагандирует эмансипацию женщин. Нет предложений для дальнейшего равенства полов".







22 февраля сообщалось, что шансы кандидата в президенты Франции от движения "Вперед!" Эмманюэля Макрона победить Ле Пен на выборах во Франции увеличились.





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