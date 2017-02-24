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Активистка FEMEN пыталась сорвать выступление Ле Пен: фото

24.02.2017 09:12
Участница движения FEMEN ворвалась в зал отеля в Париже с криком: Марин притворяется феминисткой
Активистка FEMEN пыталась сорвать выступление Ле Пен: фото
Фото: lepoint.fr
Активистка движения FEMEN пыталась вчера сорвать выступление лидера Национального фронта и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в Париже. Об этом сообщает AFP.

Когда Ле Пен произносила речь относительно своего видения внешней политики, участница движения FEMEN ворвалась в зал отеля в Париже и кричала: "Марин притворяется феминисткой". 

Такая же надпись была у нее на груди и спине.

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Фото: EPA

Через несколько минут трое охранников вывели ее из зала.

FEMEN у себя в Facebook заявили, что "в программе Марин Ле Пен ничего не пропагандирует эмансипацию женщин. Нет предложений для дальнейшего равенства полов".

22 февраля сообщалось, что шансы кандидата в президенты Франции от движения "Вперед!" Эмманюэля Макрона победить Ле Пен на выборах во Франции увеличились.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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