Активистка FEMEN пыталась сорвать выступление Ле Пен: фото
24.02.2017 09:12
Участница движения FEMEN ворвалась в зал отеля в Париже с криком: Марин притворяется феминисткой
Фото: lepoint.fr
Активистка движения FEMEN пыталась вчера сорвать выступление лидера Национального фронта и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в Париже. Об этом сообщает AFP.
Когда Ле Пен произносила речь относительно своего видения внешней политики, участница движения FEMEN ворвалась в зал отеля в Париже и кричала: "Марин притворяется феминисткой".
Когда Ле Пен произносила речь относительно своего видения внешней политики, участница движения FEMEN ворвалась в зал отеля в Париже и кричала: "Марин притворяется феминисткой".
Такая же надпись была у нее на груди и спине.
Фото: EPA
Через несколько минут трое охранников вывели ее из зала.
FEMEN у себя в Facebook заявили, что "в программе Марин Ле Пен ничего не пропагандирует эмансипацию женщин. Нет предложений для дальнейшего равенства полов".
22 февраля сообщалось, что шансы кандидата в президенты Франции от движения "Вперед!" Эмманюэля Макрона победить Ле Пен на выборах во Франции увеличились.
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