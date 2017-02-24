На Филиппинах арестовали главного критика Дутерте

Соратники сенатора Лейлы де Лима считают обвинения против нее политически мотивированными

На Филиппинах прямо в помещении Сената арестовали сенатора Лейлу де Лима, известную как ожесточенную оппонентку президента страны Родриго Дутерте. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Де Лима обвиняют в том, что она, будучи Министром юстиции, якобы получала деньги от заключенных филиппинских тюрем в обмен на разрешение им и дальше осуществлять торговлю наркотиками на территории пенитенциарных заведений.

Де Лима пыталась избежать ареста, находясь в помещении Сената, где правоохранительные органы страны, как правило, не проводят задержаний. В конце концов, де Лима сдалась полицейским, которые вошли в Сенат, чтобы исполнить ордер на арест.

"Я верю в Бога, и преодолею все это. В конце концов правда станет известна и я добьюсь справедливости", - заявила она во время задержания, добавив, что является невиновной, а все обвинения против нее - надуманные.

Представитель президента Филиппин ранее заявил, что выдача ордера на арест оппозиционера была "важным шагом в войне против наркотиков, которую ведет администрация президента". "Это выполнение предвыборного обещания президента Дутерте лишить общество Филиппин от наркотиков, преступности и коррупции", - заявил пресс-секретарь президента страны.

Зато соратники де Лима считают обвинения против нее политически мотивированными и предупреждают, что ее арестом Дутерте направляет всем политикам сигнал: он не потерпит критики и противостояния его политике.



Ранее сообщалось, что став президентом Филиппин, Дутерте объявил войну наркоторговцам. По данным филиппинской национальной полиции, с 1 июля 2016 года по 16 января 2017 года в войне с наркоторговлей были убиты 6299 человек. В ходе полицейских операций официально были убиты 2250 человек, а свыше 4 тысяч стали жертвами убийств и расправ. Тюрьмы Филиппин уже переполнены - с начала кампании полиция задержала свыше 45 тысяч подозреваемых в связях с наркоторговлей.

Церковь призвала Дутерте прекратить массовый террор.

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