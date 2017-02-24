Шесть стран лишены права голоса в ООН из-за неуплаты взносов

Странам вернут право голоса на Генеральной ассамблее, если они заплатят долги, как минимум, за два года

Шесть стран временно лишены права голосования на Генеральной Ассамблее ООН из-за неуплаты членских взносов. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Главным должником является Венесуэла, которая сможет принимать участие в голосовании, лишь заплатив $24 млн. Другие пять стран, которые лишены права голоса до конца работы 71-й сессии Генассамблеи ООН (до осени 2017 года), - это Кабо Верде, Ливия, Папуа-Новая Гвинея, Судан и Вануату.

Странам-должникам вернут право голоса, если они заплатят долги как минимум за два года. Суммы ежегодных взносов рассчитываются для каждой страны индивидуально.

23 февраля 2017 года генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что в Организации объединенных наций необходимо создать отдельный офис, который займется вопросами противостояния угрозам и последствиям терроризма.

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