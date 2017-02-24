Эрдоган едет к Путину: названа дата

Визит президента Турции в РФ состоится 9-10 марта 2017 года



"Как сообщают источники в администрации Эрдогана, визит президента Турции в РФ намечен на 9-10 марта. Президент Эрдоган примет участие в заседании совета сотрудничества Турция-Россия", - говорится в сообщении.



29 июня 2016 года Эрдоган и Путин 29 июня 2016 года Эрдоган и Путин договорились о личной встрече.





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