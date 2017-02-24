Эрдоган едет к Путину: названа дата
24.02.2017 12:55
Визит президента Турции в РФ состоится 9-10 марта 2017 года
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (фото - EPA)
Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует посетить Россию 9-10 марта. Об этом сообщает Анадолу.
"Как сообщают источники в администрации Эрдогана, визит президента Турции в РФ намечен на 9-10 марта. Президент Эрдоган примет участие в заседании совета сотрудничества Турция-Россия", - говорится в сообщении.
29 июня 2016 года Эрдоган и Путин договорились о личной встрече.
"Как сообщают источники в администрации Эрдогана, визит президента Турции в РФ намечен на 9-10 марта. Президент Эрдоган примет участие в заседании совета сотрудничества Турция-Россия", - говорится в сообщении.
29 июня 2016 года Эрдоган и Путин договорились о личной встрече.
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