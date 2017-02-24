Эксперт Института Брукингса: Украине не нужен референдум о НАТО
24.02.2017 13:13
Сотрудник американского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон заявил, что референдум о НАТО в Украине - это верный путь испортить отношения с Трампом
Украине не нужно проводить референдум о НАТО, так как это испортит отношения украинских властей с администрацией Дональда Трампа. Об этом в интервью LIGA.net заявил старший научный сотрудник американского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон.
"Это (референдум, - ред.) означает, что Украина будет просить членство в НАТО, если на референдуме проголосуют "за". Это гарантированный путь ухудшить отношения между США и Россией. Я не думаю, что Трамп хочет этого, и не думаю, что он оценит эту инициативу", - отметил американский эксперт.
По словам О'Хэнлона, если вопрос членства в НАТО будет использован руководством Украины в попытке усилить российско-американскую вражду, есть большая вероятность, что администрация Трампа будет очень недовольна этим.
Эксперт также отметил, что Трамп не принадлежит к людям, которые думают, что Путин - прирожденное зло и тем, кто верит в то, что все разногласия с Россией неизбежны, поэтому будет пытаться смягчит отношения с Кремлем.
В начале февраля Петр Порошенко в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke заявил, что намерен провести референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении в НАТО.
Читайте подробнее в интервью: Майкл О'Хэнлон: Киев референдумом о НАТО испортит отношения с США
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:59
-
13:28
-
13:26
-
12:51
-
12:28
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 93237
- 42985
- 41731
- 17510
- 16099
Спецпроекты
Новости партнеров