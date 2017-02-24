Эксперт Института Брукингса: Украине не нужен референдум о НАТО

Сотрудник американского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон заявил, что референдум о НАТО в Украине - это верный путь испортить отношения с Трампом





"Это (референдум, - ред.) означает, что Украина будет просить членство в НАТО, если на референдуме проголосуют "за". Это гарантированный путь ухудшить отношения между США и Россией. Я не думаю, что Трамп хочет этого, и не думаю, что он оценит эту инициативу", - отметил американский эксперт.





По словам О'Хэнлона, если вопрос членства в НАТО будет использован руководством Украины в попытке усилить российско-американскую вражду, есть большая вероятность, что администрация Трампа будет очень недовольна этим.





Эксперт также отметил, что Трамп не принадлежит к людям, которые думают, что Путин - прирожденное зло и тем, кто верит в то, что все разногласия с Россией неизбежны, поэтому будет пытаться смягчит отношения с Кремлем.

Украине не нужно проводить референдум о НАТО, так как это испортит отношения украинских властей с администрацией Дональда Трампа . Об этом в интервью LIGA.net заявил старший научный сотрудник американского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон.

В начале февраля Петр Порошенко в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke заявил, что намерен провести референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении в НАТО.