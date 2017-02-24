Россия увеличивает количество ядерных боезарядов
Россия решила привести количество своих ядерных сил в соответствие с числом, предусмотренным в договоре с США СНВ-3. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает РИА Новости.
"Хочу напомнить, что согласно договору (СНВ-3) установлена своеобразная линейка - по 1 тысяче 550 ядерных боезарядов для каждой из сторон. И если США этот рубеж по-прежнему превосходят, то Россия до него не дотягивает. Полагаю, что не открою секрета, если скажу, что сейчас мы заняты тем, чтобы привести наши ядерные силы в соответствие с этой линейкой ", - сказал он.
На днях президент США Дональд Трамп заявил, что хочет быть уверен, что ядерный арсенал США "на вершине".
Согласно данным антиядерной группы Ploughshares Fund, у России сейчас 7300 ядерных боеголовок, у США - 6970.
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