Россия увеличивает количество ядерных боезарядов

По словам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, РФ не дотягивает по количеству боезарядов к допустимому договором СНВ-3

Россия решила привести количество своих ядерных сил в соответствие с числом, предусмотренным в договоре с США СНВ-3. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает РИА Новости.

"Хочу напомнить, что согласно договору (СНВ-3) установлена своеобразная линейка - по 1 тысяче 550 ядерных боезарядов для каждой из сторон. И если США этот рубеж по-прежнему превосходят, то Россия до него не дотягивает. Полагаю, что не открою секрета, если скажу, что сейчас мы заняты тем, чтобы привести наши ядерные силы в соответствие с этой линейкой ", - сказал он.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что хочет быть уверен, что ядерный арсенал США "на вершине".

Согласно данным антиядерной группы Ploughshares Fund, у России сейчас 7300 ядерных боеголовок, у США - 6970.

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