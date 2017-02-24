Социал-демократы обогнали партию Меркель - опрос

Если бы выборы в Германии проходили сейчас, то избиратели отдали бы предпочтение партии кандидата в канцлеры от социал-демократов Мартина Шульца

В Германии вновь вырос рейтинг кандидата на пост федерального канцлера от Социал-демократической партии (СДПГ) Мартина Шульца и возглавляемой им партии. Об этом свидетельствуют данные опроса ARD-Deutschlandtrend, который был опубликован 24 февраля, сообщает DW.

"Впервые с октября 2006 года социал-демократы обогнали своих конкурентов из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов", - отмечается в сообщении.



За семь месяцев до выборов их рейтинг составил 32%. На втором месте блок ХДС/ХСС, набирающий 31%, кандидатом в канцлеры от которого является Ангела Меркель.

Правопопулистская партия Альтернатива для Германии получила 11%, "зеленые" - 8%, Левая партия - 7%, либералы из Свободной демократической партии - 6%.

"Рост популярности Шульца во многом связан с его намерением продолжить начатые в 2003 году канцлером Герхардом Шредером реформы рынка труда и социальной сферы, известные под названием Agenda 2010. В частности, большой популярностью пользуются его планы по расширению системы бессрочных трудовых договоров и увеличению срока выплаты пособий по безработице", - говорится в сообщении.

Свидетельством популярности Шульца является и массовый приток в СДПГ новых членов.

Только через интернет за месяц в партию вступили более 6500 новых членов. Данные по вступлению непосредственно в территориальных организациях еще обрабатываются.

Представитель земельной организации СДПГ в Северном Рейне - Вестфалии сказал, "таких цифр у нас не было уже 20 лет".

27 декабря сообщалось, что большинство немцев по-прежнему считают, что действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель лучше других политиков справится с проблемами Германии в предстоящем 2017 году.

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6 июня 2016 года сообщалось, что журнал Forbes признал Меркель самой влиятельной женщиной мира.

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