В Бангладеш тысячи людей требуют снести статую Фемиды перед судом

Консервативные мусульмане считают установку статуи на площади перед зданием Верховного суда страны идолопоклонством

Сегодня тысячи жителей Бангладеш вышли на улицы города Дакка с требованием убрать с площади перед зданием Верховного суда страны статую Фемиды. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, статую установили несколько месяцев назад.

В протестном марше приняли участие преимущественно сторонники консервативного мусульманского движения Хефазат и-Ислам. Акция началась после традиционной пятничной молитвы в одной из мечетей города.

Лидеры движения заявляют, что в случае отказа властей выполнить их требования, протесты станут общенациональными.

Консервативные мусульмане считают установку статуи идолопоклонством.

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