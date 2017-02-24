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В Бангладеш тысячи людей требуют снести статую Фемиды перед судом

24.02.2017 17:08
Консервативные мусульмане считают установку статуи на площади перед зданием Верховного суда страны идолопоклонством
В Бангладеш тысячи людей требуют снести статую Фемиды перед судом
Фото: ЕРА

Сегодня тысячи жителей Бангладеш вышли на улицы города Дакка с требованием убрать с площади перед зданием Верховного суда страны статую Фемиды. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, статую установили несколько месяцев назад.

В протестном марше приняли участие преимущественно сторонники консервативного мусульманского движения Хефазат и-Ислам. Акция началась после традиционной пятничной молитвы в одной из мечетей города.

Лидеры движения заявляют, что в случае отказа властей выполнить их требования, протесты станут общенациональными.

Консервативные мусульмане считают установку статуи идолопоклонством.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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