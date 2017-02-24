Германия призвала США и РФ к прямым переговорам о разоружении

По словам представителя МИД ФРГ, желательно, чтобы контакты между США и РФ происходили "не только через Twitter или интервью"

В ответ на высказывания президента США Дональда Трампа о намерении расширить ядерный арсенал страны Берлин призвал Вашингтон и Москву к прямым переговорам о разоружении. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел ФРГ, сообщает DW.

"Наше желание и наш призыв к обеим крупным атомным державам - чтобы они продолжили диалог друг с другом", - сказал он.

По словам представителя МИД ФРГ, желательно, чтобы контакты происходили "не только через Twitter или интервью", а напрямую, "поскольку дело касается очень важных вопросов безопасности Европы и мира".

Комментировать конкретные слова Трампа в германском правительстве отказались, объяснив это тем, что президент США не сказал ничего подробного о самих планах и о том, как он их себе представляет.

Ранее Трамп в интервью Reuters заявил, что хочет быть уверен, что ядерный арсенал США "на вершине".

Также сегодня он сказал, что увеличит бюджет для одного из "самых значительных военных наращиваний в американской истории".

Вместе с тем, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия решила привести количество своих ядерных сил в соответствие с числом, предусмотренным в договоре с США СНВ-3.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.