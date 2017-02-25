Разведка ФРГ годами следила за иностранными журналистами - СМИ
Федеральная разведывательная служба Германии в течение многих лет шпионила за иностранными журналистами. Среди объектов слежки, в частности, были BBC, The New York Times и Reuters. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, передает Deutsche Welle.
По данным СМИ, с 1999 года спецслужба отслеживала как минимум 50 номеров телефонов и факсов, а также адреса электронной почты журналистов и редакций по всему миру при помощи селекторных каналов.
Среди целей слежки называются, в частности, более десятка телефонных подключений британской медиакорпорации BBC в Афганистане и в ее штаб-квартире в Лондоне, а в также редакции международных программ Всемирной службы BBC.
В разведывательной службе информацию прокомментировать отказались.
Союз журналистов Германии потребовал от правительства провести исчерпывающее расследование.
Ранее сообщалось, что журналистов ведущих американских СМИ не пустили на брифинг в Белый дом.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:56
-
вчера
18:22
-
вчера
17:51
-
21.02.17
19:30
-
вчера
16:58
Новости партнеров
- 94909
- 44592
- 43176
- 18705
- 11864