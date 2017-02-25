Разведка ФРГ годами следила за иностранными журналистами - СМИ

По данным СМИ, с 1999 года спецслужба отслеживала около 50 номеров телефонов и факсов. Объектами слежки были BBC, The New York Times, Reuters и другие

Федеральная разведывательная служба Германии в течение многих лет шпионила за иностранными журналистами. Среди объектов слежки, в частности, были BBC, The New York Times и Reuters. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, передает Deutsche Welle.

По данным СМИ, с 1999 года спецслужба отслеживала как минимум 50 номеров телефонов и факсов, а также адреса электронной почты журналистов и редакций по всему миру при помощи селекторных каналов.

Среди целей слежки называются, в частности, более десятка телефонных подключений британской медиакорпорации BBC в Афганистане и в ее штаб-квартире в Лондоне, а в также редакции международных программ Всемирной службы BBC.

В разведывательной службе информацию прокомментировать отказались.

Союз журналистов Германии потребовал от правительства провести исчерпывающее расследование.

Ранее сообщалось, что журналистов ведущих американских СМИ не пустили на брифинг в Белый дом.

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