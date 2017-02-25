Двойной теракт в сирийском Хомсе: есть жертвы

Целью атаки смертников были правительственные здания в центре города

В сирийском Хомсе произошли две атаки террористов-смертников, сообщает Al Jazeera.

Погибли по меньшей мере десять человек.



Хомс находится под контролем правительства.



По информации Сирийской обсерватории по правам человека, атаки были нацелены на штаб-квартиры службы государственной безопасности и военной разведки в центре города.



Кто ответственный за теракт, пока неизвестно.

23 февраля в Женеве при посредничестве ООН начались прямые переговоры сторон конфликта в Сирии.



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