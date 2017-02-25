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Двойной теракт в сирийском Хомсе: есть жертвы

25.02.2017 09:58
Целью атаки смертников были правительственные здания в центре города
Двойной теракт в сирийском Хомсе: есть жертвы
Фото: Al Jazeera

В сирийском Хомсе произошли две атаки террористов-смертников, сообщает Al Jazeera.

Погибли по меньшей мере десять человек. 

Хомс находится под контролем правительства. 

По информации Сирийской обсерватории по правам человека, атаки были нацелены на штаб-квартиры службы государственной безопасности и военной разведки в центре города. 

Кто ответственный за теракт, пока неизвестно.

23 февраля в Женеве при посредничестве ООН начались прямые переговоры сторон конфликта в Сирии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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