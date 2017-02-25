Египет поднимает стоимость въездных виз до $60
Египет поднял стоимость визы для иностранцев до $60. Об этом сообщила администрация египетского аэропорта со ссылкой на власти, передают ABC News.
Стоимость визы увеличилась почти в два раза - раньше она стоила $25 или $70 за визу для многоразового въезда.
Чиновники на условиях анонимности сообщают, что решение вступит в силу в среду, 1 марта. Банки и турагентства получили уведомление от МИД Египта.
Такое решение может быть связано с попыткой восстановить уровень туризма, особенно после того, как в 2015 году террористы сбили российский самолет.
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