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Египет поднимает стоимость въездных виз до $60

25.02.2017 10:20
Сейчас стоимость визы - $25, а с 1 марта она увеличится больше, чем в два раза
Египет поднимает стоимость въездных виз до $60
Фото: EPA

Египет поднял стоимость визы для иностранцев до $60. Об этом сообщила администрация египетского аэропорта со ссылкой на власти, передают ABC News.

Стоимость визы увеличилась почти в два раза - раньше она стоила $25 или $70 за визу для многоразового въезда.

Чиновники на условиях анонимности сообщают, что решение вступит в силу в среду, 1 марта. Банки и турагентства получили уведомление от МИД Египта.

Такое решение может быть связано с попыткой восстановить уровень туризма, особенно после того, как в 2015 году террористы сбили российский самолет. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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