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Во Франции начато следствие против жены Фийона

25.02.2017 10:26
Материалы по делу передали судебному следователю
Во Франции начато следствие против жены Фийона
Пенелопа Кларк и Франсуа Фийон (фото - EPA)
Во Франции финансовая прокуратура начала предварительное следствие в связи с обвинениями супруги кандидата в президенты Франсуа Фийона в незаконном обогащении. Об этом сообщает Le Figaro.

Материалы по делу передали судебному следователю.

26 января 2017 года сообщалось, что финансовый отдел прокуратуры Франции начал следственную проверку по делу о работе жены Фийона Пенелопы Кларк в качестве парламентского ассистента мужа: супруга кандидата в президенты якобы годами получала большие суммы средств на фиктивном рабочем месте.

Позже прокуроры расширили расследование, включив в него выплаты двум детям Фийона.

Сам политик уже принес свои извинения, заявив, что "ошибся", когда нанял жену и детей. Этого, однако, не хватило, чтобы уберечь рейтинг Фийона от частичного падения.

14 февраля сообщалось, что коррупционный скандал вокруг заставил Фийона его коллег по партии Республиканцы говорить об угрозе срыва избирательной кампании политика.

Читайте также: 70% французов хотят снятия Фийона с президентской гонки - опрос 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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