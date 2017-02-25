Во Франции начато следствие против жены Фийона



Материалы по делу передали судебному следователю.

26 января 2017 года сообщалось, что финансовый отдел прокуратуры Франции начал следственную проверку по делу о работе жены Фийона Пенелопы Кларк в качестве парламентского ассистента мужа: супруга кандидата в президенты якобы годами получала большие суммы средств на фиктивном рабочем месте.

Позже прокуроры расширили расследование, включив в него выплаты двум детям Фийона.

Сам политик уже принес свои извинения, заявив, что "ошибся", когда нанял жену и детей. Этого, однако, не хватило, чтобы уберечь рейтинг Фийона от частичного падения.

14 февраля сообщалось, что коррупционный скандал вокруг заставил Фийона его коллег по партии Республиканцы говорить об угрозе срыва избирательной кампании политика.

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