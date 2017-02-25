Десять человек погибли в результате пожара в гостинице в Китае

Пожар начался сегодня утром, его причиной предварительно называют инструменты, которые использовали во время ремонта в гостинице

На юго-востоке Китая в гостинице произошел пожар, в результате которого погибли десять человек. Об этом сообщает Reuters.



Пожар начался сегодня утром в отеле в городе Наньчан. Люди оказались заблокированными внутри.



Один человек пострадал после того, как выпрыгнул со второго этажа.



Пожар уже потушили, спасатели закончили работу.



Предположительной причиной возгорания называют инструменты, которые использовали во время ремонта, который как раз делали в гостинице.



Полиция задержала семь человек.



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